СБУ задержала в Херсонской области "ДНРовца", который стрелял по мирному населению (фото)

Служба безопасности Украины и спецназовцы ВСУ в рамках спецоперации на временно оккупированной части юга Украины задержали боевика так называемой "ДНР", воевавшей против Украины в составе армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным России незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии получил "паспорт" местной оккупационной администрации.

Пока ему уже сообщено о подозрении ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В начале полномасштабного вторжения предателя "командировали" в 3-й стрелковый взвод 1-й роты 5-го батальона 109-го полка "народной милиции "ДНР". Там он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении. Кроме того, установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание о якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ", — сообщают правоохранители.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный Херсон.

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