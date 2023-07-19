СБУ задержала в Киеве коллаборантов, работавших с российскими оккупантами

В Луганской области они имели общий бизнес и систематически перечисляли деньги в РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборантов, имеющих совместный бизнес с оккупантами. Они хотели "пересидеть войну" в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, совместный бизнес у коллаборантов был в Луганской области. Злоумышленниками оказались владельцы завода по производству алкогольной продукции во временно захваченном Северодонецке.

“После начала полномасштабного вторжения России фигуранты отказались перевозить производственные мощности предприятия на подконтрольную Украине территорию. Они "перерегистрировали" свою компанию согласно требованиям "российского законодательства" и открыли счета в местных "филиалах" банков России. Позже они оставили в Северодонецке "доверенное лицо", которое контролировало работу завода, а сами переехали в Киев, откуда координировали ведение бизнеса. Готовую продукцию завода дельцы реализовывали через собственный ресторан и разветвленную сеть точек продаж в оккупированной части на востоке Украины”, — рассказали в СБУ.

В то же время деньги, которые они получали от бизнеса, регулярно перечисляли в бюджет РФ как налоги и сборы.

"Кроме того, они постоянно платили дань представителям местной оккупационной администрации России за возможность беспрепятственного ведения бизнеса. На основании собранных улик сотрудники СБУ задержали в Киеве одного из организаторов преступной деятельности. Во время обысков в его доме обнаружено более 2 млн в гривневом эквиваленте и документы с поличным. Другой организатор "схемы" задержан в Хмельницком на попытке бегства за границу. Что касается третьего фигуранта, который скрывается во временно оккупированной части Луганщины, – продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", — добавили в СБУ.

В настоящее время коллаборантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 УК Украины ("Колаборационная деятельность, совершенная в составе организованной преступной группы").

Напомним, что в Николаевской области задержали агентку РФ, которая координировала удары кафиров по админзданиям.

Читайте также: