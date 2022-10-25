СБУ задержала в Николаеве "блогеров", которые "сливали" места дислокации ВСУ и готовили сюжеты для росСМИ

СБУ обезвредила в Николаеве российских агентов, позиционировавших себя как пророссийское "подполье".

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух агентов спецслужб России, занимавшихся скрытой подготовкой сюжетов для кремлевских СМИ.

Предателями оказались два местных жителя, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке на Николаевщине" – говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры — ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля "РИА Новости".

Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещение подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение.

Злоумышленники также "сливали" агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудничество со спецслужбами России

В Виннице и области задержаны четыре местных жителя, которые сняли и опубликовали последствия ракетных ударов по региону. После этого оккупанты повторно обстреляли эти места.

Служба безопасности Украины также задержала украинца, работавшего корректировщиком огня, в частности наводила удары дронов-камикадзе на юге Одесчины.

В Киеве задержан корректировщик, который сдавал врагу позиции ВСУ. При задержании у 42-летнего киевлянина изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Перед судом также предстанут супруги из Николаева – их подозревают в государственной измене и распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины.

Правоохранители также задержали корректировщика ракетных ударов врага по Ровно.

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