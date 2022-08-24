СБУ задержала в Николаевской области корректировщика, который передавал данные о позициях ВСУ и HIMARS

По данным следствия, подозреваемый по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, вооружении и боеприпасах на территории Николаева и области. В дальнейшем ВС РФ планировали наносить ракетные и артиллерийские удары по ним. Также он искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"В ходе обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ. Их содержание подтверждает сбор и передача указанных данных. В настоящее время корректировщик задержан. По ходатайству прокурора судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ помешала спецслужбам РФ организовать постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости в трех областях.

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