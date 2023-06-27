СБУ задержала в Одесской области высокопоставленного чиновника ОГА: украл более семи миллионов гривен (фото)

В СБУ заявили, что к хищению средств причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской ОВД.

Украинские правоохранители разоблачили высокопоставленного чиновника Одесской ОВА, который похитил более семи миллионов гривен на строительстве поселковых больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области. К хищению средств причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской ОВД.

“В незаконную деятельность он привлек столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю – действующему советнику городского головы Вишневого на Киевщине. Как установило следствие, в 2020 году при содействии одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе. Согласно заключенному договору подрядчики должны были построить шесть новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн грн”, — рассказали в СБУ.

Затем следствие выяснило, что участники схемы разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%.

"Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объем выполненных работ, а также вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Чтобы провести финансовые махинации, фигуранты привлекли еще двух чиновников Одесской ОВД. Инициированная СБУ строительно-техническая экспертиза подвергла факт незавершенного строительства и украденных денег. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и аварийно-опасным", — добавили в СБУ.

Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств

Уже во время обысков у подозреваемых были обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

“Пока руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы”, — отметили в Службе безопасности.

Напомним, что ВСУ отвоевали под Донецком оккупированную с 2014 года территорию.

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