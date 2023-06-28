СБУ задержала в Сумской области "регионала", который наводил российские ракеты на позиции ВСУ (фото)

Служба безопасности Украины задержала бывшего "регионала", который помогал российским оккупантам. Он наводил "Грады" врага на приграничные районы Сумщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали в Сумской области агента российской ФСБ, собиравшего разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины. Уже потом эту информацию он передавал россиянам для корректировки обстрелов, в частности, из реактивных систем Град.

"Фигурантом оказался житель областного центра, бывший местный функционер запрещенной Партии регионов. Еще до начала полномасштабного вторжения России он был завербован кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками. Во время одного из таких выездов в страну-агрессора он получил от ФСБ задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в режим ожидания", — рассказали в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

Уже после начала полномасштабного вторжения на него вышел его куратор и пригласил развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах области.

"Для сбора разведданных предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников. Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы. Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, у которых сразу удалял сообщения после сеанса связи с оккупантами. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", — отметили в СБУ.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску.

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