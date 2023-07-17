СБУ задержала боевика российской самообороны Крыма: помогал оккупантам захватывать Судак

Служба безопасности Украины задержала в Одессе боевика российской "самообороны Крыма". Мужчина в 2014 году захватывал админздания на полуострове.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, находясь в рядах группировки, в 2014 году мужчина помогал российским оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности в городе Судак.

"Фигурант осуществлял патрулирование улиц, стоял на блок-постах и обеспечивал охрану прокремлевских митингов, которые в то время организовывали представители российских спецслужб. Во время проведения таких "мер" предатель незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили. После этого людей часто задерживали и увозили в неизвестном направлении. Кроме того, боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении" созданных агрессором "теризбиркомов", которые были задействованы в проведении фейкового референдума по "присоединению" полуострова к России", - рассказали в СБУ.

Там также добавили, что за такую помощь оккупантам злоумышленник получил кремлевскую медаль "за защиту Крыма" в 2014 году.

"Еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники. По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с главарями группировки. Впоследствии он переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать наказания за свои преступления. В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания", - подчеркнули в СБУ.

Во время обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности, в частности, медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

“На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы”, - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что житель Краматорска "сливал" оккупантам информацию о ракетных ударах.

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