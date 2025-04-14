СБУ задерживает завербованных поджигателей и подрывников десятками: для россиян они мусор – эксперт

СБУ задерживает завербованных поджигателей. / © Служба безопасности Украины

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Служба Безопасности Украины десятками задерживает завербованных россиянами поджигателей и подрывников. По мнению политолога Алексея Голобуцкого, такая работа на опережение позволяет своевременно нейтрализовать планы врага. Эксперт считает, что ключевая цель России – расшатать ситуацию внутри Украины.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Открываю отчеты СБУ за прошедшую неделю. В один из дней сообщается о задержании 13 (!) поджигателей. К счастью большинство терактов и поджогов СБУ удается предупреждать еще на стадии их подготовки", - пишет Голобуцкий.

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"СБУ подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны. Служба не только воюет на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов. Контрразведка – приоритетное направление для СБУ Малыша. И, надо признать, Служба работает как часы, демонстрируя быстрые и качественные результаты работы, которые считают важными".

Политолог акцентирует, что в ФСБ к подобным "агентам за деньги" относятся как к грязи.

"Их отдаленно взрывают или используют "в темную". Однако это не уменьшает опасность от действий подобных "искателей длинного рубля". При этом завербованный россиянами имеет две перспективы - либо взорваться, либо сесть за решетку на продолжительный срок. Единственный шанс избежать такой судьбы - вовремя обратиться к СБУ, в частности или избежать многих преступлений”, - резюмирует Голобуцкий.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове "крота" ФСБ, который приводил российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины.