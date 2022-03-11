СБУ захватила двух российских информаторов и допрашивает десять боевиков "ЛНР"

За сутки удалось провести несколько важных операций.
За прошедшие сутки Служба безопасности Украины провела ряд важных операций, благодаря которым удалось захватить российских информаторов и наводчиков в восточных регионах Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в пятницу, 11 марта.
Донецкая область
Служба безопасности Украины задержала двух российских осведомителей. Это местные жители, которые передавали врагу информацию о технике и передислокации Вооруженных Сил Украины.
Луганская область
В Северодонецке сотрудники СБУ схватили наводчиков российской артиллерии. Они помогали русской армии обстреливать город.
Кроме того, в Службе безопасности начали допрашивать участников так называемых военных подразделений "ЛНР". Речь идет о десяти пленных боевиках, которых разбили и захватили в боях под Северодонецком.
Полтавская область
СБУ расследует госпредательство трех местных жителей. Они принимали участие в пропагандистской акции российских ОМП. Подозреваемые призвали украинских военных переходить на сторону врага.
Напомним, ранее СБУ перехватила разговор захватчиков: "Понимают, что Киев им не взять".
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