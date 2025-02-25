СБУ сообщила о подозрении известному российскому певцу-пропагандисту

Злоумышленник входит в круг подконтрольных кремлю эстрадных исполнителей России, публично поддерживающих действия руководства РФ, а также прославляющих лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российском певце Ярославе Дронове, более известном под сценическим псевдонимом "Shaman".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам дела он публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины.

Злоумышленник входит в круг подконтрольных кремлю эстрадных исполнителей России, публично поддерживающих действия руководства РФ, а также прославляющих лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

Для этого Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку путина и оккупационных группировок страны-агрессора.

Задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей воюющих против Украины вооруженных формирований России, а также признал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Также в феврале 2023 Дронов находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-взрывной деятельности злоумышленника.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информации).