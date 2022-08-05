СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести: как им пользоваться

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел скорую онлайн-форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также находящихся в плену оккупантов.

Именно по этой форме можно сообщить об обстоятельствах исчезновения человека. В то же время тем, кто обратился в Объединенный центр раньше, не нужно повторно заполнять электронную форму.

Об этом в пресс-службе СБУ сообщили 5 августа.

Там отметили, что отправленные через форму (вот здесь) данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.

В спецслужбе также подчеркнули, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти. Поэтому СБУ предостерегает от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить по телефону и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена.

"Не предоставляйте информацию о пленных и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Это может повредить нашим защитникам в плену и усложнить ход переговорного процесса по их освобождению!" – призывали в спецслужбе.

Напомним, по данным американской разведки, Россия сейчас пытается сфабриковать доказательства атаки по Оленовской колонии с украинскими пленными, чтобы возложить вину на ВСУ.

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