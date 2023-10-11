Сценарии разные – цель одна: в ГУР сделали предупреждение об обстрелах на осень-зиму

По словам Скибицкого, РФ не отказалась от своей цели – уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, стоит ли ожидать усиления российских ракетных атак осенью и зимой.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Наш прогноз очень прост: Российская Федерация продолжит очень активно применять все средства поражения, которые она имеет, для того, чтобы наносить урон как нашим Вооруженным силам, так и соответственно – разрушение нашей гражданской инфраструктуры", – говорит Скибицкий.

Он обратил внимание на несколько факторов.

1. За сентябрь значительно возросло количество применения Россией ударных беспилотников.

2. Возросло количество применяемых так называемых управляемых авиационных бомб.

По словам Скибицкого, если раньше, например весной, в начале лета военно-воздушные силы РФ применяли около 30 таких КАБов ежедневно, то на сегодняшний день этот показатель уже составляет более 70.

"Это еще раз подтверждает, что Россия будет систематически наращивать свои усилия по именно поражению наших инфраструктурных объектов. И независимо от того, это военные или гражданские. Такая тенденция, к сожалению, сохраняется", — отмечает представитель ГУР.

Цель одна – уничтожение украинской энергетической инфраструктуры

Представитель ГУР отмечает: несмотря на разные сценарии, цель окупантов, такая же, как и в октябре прошлого года. Прежде всего – это уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, критических объектов для того, чтобы нанести побольше вреда и, возможно, дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию в отдельных регионах.

"Потому что это однозначно будет влиять на гражданское население", — подытожил он.

Ранее глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил, что эта зима будет тяжелее, чем в прошлом году, и назвал причины.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал сценарии войны в Украине зимой

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