"Сценарии разные": в ГУР Минобороны сделали прогноз об обстрелах России осенью и зимой

Угроза ракетных ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется.

Россия почти не наносит таких массированных ударов ракетами, как во время прошлогоднего отопительного сезона, но государство-террорист не откажется от практики регулярных обстрелов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

“Каждый раз сценарии разные. В прошлом году мы видели очень массированные ракетные удары. Вообще, с начала полномасштабного российского вторжения пик одноразового выпуска ракет по территории Украины – 120. Сейчас таких массированных ракетных ударов мы не наблюдаем”, — отметил он.

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По его словам, такая ситуация объясняется тем, что государство-агрессор значительно истощило свой ракетный запас и имеет ограниченные возможности для производства новых ракет.

“Но угроза ракетных ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется. Понятно, что государство-террорист не откажется от этой практики”, — подчеркнул Юсов.

Напомним, Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы. В Министерстве энергетики надеются на помощь западных партнеров.

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