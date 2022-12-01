Когда закончится война и где ждать наступления ВСУ: прогнозы Зеленского, военных и экспертов

Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление в Запорожской области и начать освобождение Крыма, а война в Украине может завершиться уже весной. Такие прогнозы озвучивают представители руководства Украины и эксперты.

ТСН.ua собрал ключевые заявления и прогнозы относительно развития войны в Украине и возможного прекращения боевых действий.

Зеленский: Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится в двух случаях - когда Украина одержит победу, или когда Россия сама признает поражение.

"Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе", — рассказал Зеленский.

Как отметил президент, "будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не настолько оптимистичен. Комментируя прогноз замминистра обороны Владимира Гаврилова об окончании войны весной 2023 года, Ермак отметил:

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным".

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Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-либо крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть немного иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области или падет большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы – и в политических. элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все освобождать. Потому что будет освобождено оно по факту того, что Россия проиграла войну", – пояснил Подоляк.

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что Украина может начать освобождать Крым уже к концу декабря, а вся война с Россией закончится весной.

Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что возвращение Крыма в Украину является лишь вопросом времени, "и, конечно, мы хотели бы добиться этого как можно быстрее".

По его словам, этому могут поспособствовать изменения ситуации внутри России, например внезапный крах режима Путина.

"Я думаю, что Россия может столкнуться с "черным лебедем" внутри своей страны, и это может способствовать нашему успеху с Крымом", — сказал замминистра.

Однако военный вариант развития событий "с неким сочетанием сил, ресурсов и еще чего-то" также существует.

"Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Может быть. Не исключено, что так и будет", заявил Гаврилов.

Он убежден, что украинские войска продолжат воевать зимой, используя свой потенциал, несмотря на строгие условия, низкие температуры и истощение.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может завершиться к лету следующего года.

"Вы должны понять, что я делаю свои выводы, опираясь на информацию, а не просто потому, что мне так хочется. Я надеюсь на это очень сильно", — сказал Буданов, оценивая возможность завершения войны к лету.

По его словам, россияне в ближайшее время, прежде всего, будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и будут делать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области.

"Потому что на самом деле ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне в начале "специальной военной операции", как они это называли, они не достигли. Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать", — говорит руководитель ГУР.

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Также Буданов рассказал, к чему гражданским людям нужно готовиться в ближайшие месяцы.

"Ничего нового не появится. Все, как есть, так будет. Постепенно мы будем понемногу двигаться вперед, они понемногу будут терять. Где-то продолжат наносить удары своими "Шахедами" и меньшим количеством ракет, потому что не так много их осталось", – сказал он.

По его словам, террор мирных жителей будет продолжаться.

"К сожалению, это так. Весь российский режим – это сплошной террор, они иначе не смогут", – отметил Буданов.

По его словам, зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут физико-географические проблемы, как говорят. Нас еще ждет зима более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — резюмировал он.

Где ожидать наступления ВСУ

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун на Youtube-канале "Фабрика новин" высказал мнение, что прогнозы о скором освобождении территорий Украины имеют под собой почву.

"Как ни странно, они действительно реалистичны, если все будет развиваться, как оно развивалось до этого. Если не будет каких-то "черных лебедей" у нас или еще где-то", - отметил эксперт.

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По его мнению, в ближайшее время такой сценарий возможен в Запорожской области, где оккупанты "просто не могут держаться".

"Это та же ситуация, что и с Херсоном... Они не могут удержаться. Они понимают, что украинцы могут разделить их группировку, выйти на берег Азовского моря, и у них будет две группировки, причем одна, которая в Херсонской и Запорожской области, будет практически без нормального логистического обеспечения. Ей надо будет принимать активные решения - либо пытаться решить логистические моменты, а их решить через Крым просто невозможно, потому что Крымский перешеек уже находится под огневым контролем украинских войск. Либо надо будет отступать в Крым - природный котел, откуда нет выхода, Крымский мост не спасет", - заявил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ объяснил, что будет, если российские войска окажутся заперты в Крыму:

"Самолеты взлетят и улетят, корабли выйдут, а все остальное останется на берегу - как всегда в России. Как в 1922 году, когда уходил Врангель, как в 1942-м, когда уходили советские войска из Севастополя, в 1941-м из Керчи. И мы опять увидим это - "а нас бросили". Поэтому я не исключаю, что мы можем увидеть через полгода совершенно другую картину".

По его словам, для украинцев сейчас важно выдержать зиму под ракетными обстрелами:

"Если мы соберемся, и ее выдержим с высоко поднятой головой, выйдем к весне, все остальное сделают за нас Вооруженные силы".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Freeдом" отметил, что для украинских военных очень важно провести до января ряд успешных контрнаступательных действий на юге или на востоке, чтобы деоккупировать как можно больше территорий и стабилизировать линию фронта.

"Я считаю, что лучшая стабилизационная линия на зиму на фронте — по оккупированному Крыму. Для нас лучше бы там успеть за эти несколько недель продвинуться дальше на Мелитополь, освободить Запорожское направление, левый берег Херсонской области. Вот тогда можно говорить о стабилизации, поскольку их можно на время закрыть в Крыму, наносить удары по военным объектам там и не иметь рисков на Запорожском направлении и намеков на формирование какой-либо новой ударной группировки", — заявил он.

По мнению эксперта, "с украинской стороны заморозка точно не планируется".

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