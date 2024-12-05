Сценарии завершения войны в Украине: какие варианты обсуждают

Вопрос: "когда закончится война в Украине?", в том числе и полномасштабное вторжение, очень волнует каждого украинца. Враг ежедневно обстреливает украинские места, распространяет ИПСО и угрожает ядерными атаками, называя это "миротворческой миссией" спасения украинцев.

Многие заявления о прекращении огня и наступлении долгожданного мира высказывал президент Украины Владимир Зеленский. В частности после представления плана победы в США.

С командой избранного президента США Дональда Трампа украинская делегация начала переговоры. По всей вероятности, участники будут обсуждать план прекращения огня и готовность Украины к миру.

TSN.ua собрал все, что известно о возможных сценариях окончания войны в Украине.

"План победы" Зеленского

В октябре Зеленский представил "План победы Украины" в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Как отметил глава государства, а словами Зеленского, если план поддержат, он может завершиться не позже следующего 2025 года.

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Первый пункт – немедленное приглашение Украины в НАТО. Второй и третий касаются укрепления оборонных возможностей Украины при содействии партнеров. Речь идет, в частности, и о совместной защите неба, и о неядерном щите для сдерживания российской агрессии в будущем.

В четвертом пункте говорится об экономике и залежах редких ценных ископаемых в Украине, которые могут заинтересовать западных инвесторов. Пункт пятый – о послевоенной безопасности Украины и Европы. В частности, Киев предлагает замещение американских военных в Европе украинскими после завершения войны.

Документ, который Владимир Зеленский держал в тайне, обсуждая его только с ключевыми партнерами, которые он сам назвал "Планом победы".

"Если начать двигаться с этим планом победы именно сейчас, то может удаться завершить войну не позже следующего года", — отметил Зеленский.

Россия угрожает Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на 31 ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил о том, что Россия представляет угрозу для безопасности стран Европы. По его мнению, страна-агрессорка не стремится к миру, а создать собственные зоны влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы.

По словам Сибиги, Украина хочет обрести справедливый мир и уважение к принципам для всех. Глава украинского МИД подчеркнул, что Киеву нужна геополитическая определенность по отношению к Украине как части евроатлантического сообщества. Стоит напомнить, что недавно дипломат отметил, что Украина не настаивает на своем неотложном вступлении в НАТО во время войны

По мнению министра, Россия не является партнером, она является самой большой угрозой совместной безопасности.

Трамп имеет несколько вариантов окончания войны в Украине

Во вторник, 4 декабря, украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа. По информации The Wall Street Journal, украинские представители к инаугурации Трампа хотят уменьшить разногласия Киева и Вашингтона в вопросе урегулирования войны.

Как писал ТСН.ua, ранее будущая администрация Трампа попытается быстро закончить войну России против Украины, путем установления режима прекращения огня, то есть "заморозить" конфликт.

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Согласно информации издания Reuters, команда нового президента США имеет три основных плана по завершению войны в Украине: новоназначенного спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога, вице-президента Джей Ди Венса и бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Исходя из описания каждого, можно свести их к следующим пунктам: заморозка войны путем установления режима прекращения огня; создание на линии разграничения демилитаризованной зоны и отложение перспективы членства Украины в НАТО на неопределенный срок

По данным Reuters, Дональд Трамп еще не созвал рабочую группу по разработке унифицированного мирного плана, наполнение которого будет зависеть от его личного взаимодействия с Зеленским и Путиным. В частности, следует отметить, что в каждом из подходов к замораживанию боевых действий, а не полноценному урегулированию конфликта, содержится отказ Украины от вступления в НАТО.

Автор репортажей из России и Украины Меган Стек в The New York Times также отметила, что Трамп может подтолкнуть Киев к переговорам, которые приведут к потере значительной части территории и отказу во вступлении в НАТО.

Украина начала переговоры об окончании войны

Как сообщает Wall Street Journal одной из ключевых тем встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа, была готовность Украины к миру с Россией. В частности, участники обсуждали возможные пути прекращения войны.

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог выразил поддержку поставки оружия от действующей администрации президента Джо Байдена, отметив, что это будет способствовать дальнейшим переговорам. В то же время вопрос вступления Украины в НАТО не вызвал интерес к команде Трампа.

По данным источника WSJ, сообщают, что в команде Трампа обсуждают сценарии, по которым Россия может сохранить контроль над 20% украинских территорий после завершения войны.

Киев стремится достичь конкретных договоренностей, которые не только обеспечат мир, но и дадут гарантии безопасности для предотвращения будущих конфликтов. Таким образом, переговоры с командой Трампа должны стать важным этапом в формировании долгосрочной стратегии Украины по войне и миру.

Как сообщает Bloomber, по словам высокопоставленного западного дипломата, сейчас ведутся дискуссии на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и что переговоры должны начаться в ближайшее время.

Украинский журналист Виталий Портников считает, что сам факт переговорного процесса не означает остановки военных действий.

Дональд Трамп пока не является президентом Соединенных Штатов, он – избранный президент и любое решение может принимать после января. Возможность прекращения огня в Украине больше зависит не от позиции Трампа, а от того, согласится ли на какие-либо условия Россия.

Реакция России

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас Россия не готова к каким-либо переговорам по прекращению войны в Украине. В Кремле не видят оснований для переговоров.

Однако несколько недель назад посол России в ООН Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта к переговорам, если их будет инициировать новоизбранный президент США Дональд Трамп. В то же время, по мнению Кремля, любые дискуссии должны быть основаны на "реальности", достигнутой Россией во время войны.

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Гатилов отметил, что предложения начать политический процесс "приветствуются". Он также сказал, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте", очевидно, имея в виду продвижение российских войск в Украине, уже сейчас контролирующих пятую часть страны.

Что говорит Зеленский

Во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа 9 октября Зеленский заявил, что ситуация на поле боя создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

"В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позже 2025 года", – сказал президент.

В целях обеспечения мира он выразил надежду на "лидерскую позицию президента Байдена", "сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии, Италии" и других стран. Кроме того, реальными шагами в мир глава государства назвал приглашение Украины в НАТО и будущее ее членство в Альянсе.

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Как заявил Зеленский в интервью SkyNews, войну в Украине можно закончить в 2025 году, если оказывать давление на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. У нас есть все возможности закончить эту войну в следующем, 2025 году. Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, США, конечно, с Украиной как главной частью этого соглашения. Я уверен, что мы можем оказывать огромное давление на Россию из-за усиления Украины, затем по дипломатическому пути", – сказал глава государства.

По его мнению, новоизбранный американский президент США Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ из-за усиления Украины.

"Это (окончание войны – Ред.) может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", – считает президент.

Сценарии прекращения войны, предлагаемые на Западе

В своем исследовании аналитик Королевского института международных отношений (Chatham House), специалист по советско-российской политике безопасности Джон Лоу пишет о четырех возможных результатах полномасштабной войны России против Украины: "длительная война", "замороженный конфликт", "победа Украины" и "поражение" Украины”. Независимо от того, какой сценарий возникнет, далеко идущие и травматические социальные, экономические и политические последствия войны будут неизбежны.

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По убеждению профессора Городского колледжа Нью-Йорка Раджана Менона в настоящее время существует три сценария окончания войны в Украине.

Первый сценарий:

Россия все еще может добиться существенных успехов на фронте, переломить ВСУ и поставить Украине ультиматум. Тогда Путин точно выдвинут несколько требований, среди них самые важные: оставить за РФ захваченные украинские территории, а также вернуть остальную территорию Украины в свою орбиту влияния. О полной оккупации вряд ли речь идет, однако тогда Украина рискует превратиться в Беларусь – страну без собственной позиции, боеспособной армии и суверенитета.

Второй сценарий:

наиболее благоприятен для Украины, но требует от Киева жестких решений и активных действий. Чтобы удержать фокус на себе со стороны Запада и дальше получать военную помощь, Украине нужны победы. Киеву нужно задуматься о новом контрнаступлении.

Третий сценарий:

если Украине не удастся выбить врага за границу, или отбить часть временно оккупированной земли и поставить Путина под угрозу потерять еще больше, а Россия так и не сможет прорвать оборону ВСУ, сторонам придется договариваться.

Параллельно с этим правительства стран-партнеров также рассматривают разные сценарии прекращения войны. Как пишет Bloomberg, в обсуждениях говорится о гарантиях безопасности, которые "защитят Украину, не провоцируя Путина".

Один из возможных вариантов прекращения огня предполагает создание демилитаризованной зоны. По словам дипломата-высокопоставленного чиновника из НАТО, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать демилитаризованную зону.

Когда может закончиться война

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что война действительно может завершиться в 2025 году, но для этого потребуются сильные решения.

Романенко добавил, что Курская операция вряд ли повлияет на окончание войны, однако ее можно использовать как серьезный актив в переговорном процессе в случае, если Украине сейчас будет оказана существенная помощь.

Журналист и публицист Виталий Портников убежден, что Россия захочет переговоров и остановит войну, когда будет действительно обессилена на фронте.

"Не знаю, в каком году это произойдет. Я уже несколько раз приводил условия для остановки войны. Это действительно возможно, если они остановились, не могут дальше продвигаться. Это когда их бомбардировки украинской территории не приводят к ожидаемым ими результатам. Это когда они теряют огромную кучу денег, но не получают ничего в результате.

Он подчеркнул, что все остальное, как международные форумы, осуждения, заявления, "вообще не имеют никакого значения" для России.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что в США и ЕС, похоже, консенсус, что нейтральность Украины можно "продать" Путину.

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