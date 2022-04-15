Сценарист "Карточного домика" снимает документальный фильм о зверствах россиян в Буче

Бо Уиллимон находится в Украине.

Американский драматург, сценарст популярного сериала "Карточный домик" Бо Уиллимон снимает документальный фильм о Буче.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook Бучанского городского совета.

Так, знаменитость приехал в Украину, чтобы набрать материалов о жестоких зверствах россиян в Киевской области.

Фото: Бучанский городской совет

"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в героическом сопротивлении украинского народа", – говорится в сообщении.

Фото: Бучанский городской совет

Напомним, в Буче уже обнаружили более 250 убитых гражданских. Около половины из них во время оккупации временно похоронили возле церкви. Кроме того, российские солдаты изнасиловали в городе как минимум 25 девушек, 9 из них беременны. Впрочем, оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, потому что не все готовы говорить об этом.

Враг издевался над мирными жителями и пытал их. Также россияне занимались мародерством, а на освобожденных территориях оставили очень много мин.

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