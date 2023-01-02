Сценарий Израиля или Северного Кипра: эксперт спрогнозировал будущее сосуществование с Россией

Чтобы сдерживать государство-агрессора после деоккупации Украины придется применять опыт других стран.

Если после возвращения к границам 1991 года РФ будет продолжать проявлять агрессию, то у Украины будет два пути для ее сдерживания — военный и военно-дипломатический.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

"Мы попадаем в ту же ситуацию, в которой сегодня находится Израиль. То есть, это будет вооруженный конфликт с низкой интенсивностью, который будет состоять из вооруженных провокаций на границе и обмена огневыми ударами с помощью различных средств”, — предположил он.

Вторым вариантом, по его словам, является применение международных механизмов, в частности, введение вооруженного контингента ООН как миротворческой миссии для разделения противоборствующих сторон.

“Они [миротворцы] занимают место на границе и каждый выстрел в сторону противника – это выстрел в сторону ООН, влекущий санкции, фактическое отстранение страны из всех сфер международного сотрудничества. Это вариант Северного Кипра”, – объяснил Жданов.

Также эксперт считает, что Украина может обратиться к странам-гарантам безопасности, которые могут создать что-то вроде военной миссии, которая тоже станет на границе.

"Тогда у России будет выбор — либо воевать с коалицией, либо подвергнуться санкциям от этих стран", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что нужно сделать так, чтобы у РФ больше не было возможности атаковать нас снова.

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