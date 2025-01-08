Если мир позволит Владимиру Путину удержаться у власти и объявить победу, он получит время на восстановление армии. Следующее большое наступление может произойти через несколько лет.

Бывший офицер британской армии полковник Тим Коллинз в своей колонке отмечает, что прекращение огня в Украине может иметь опасные последствия, напоминая сценарий Первой мировой войны.

Об этом пишет The Telegraph.

В 1905 году Россия, потерпев поражение в русско-японской войне, обратилась с просьбой заключить Портсмутский договор. Этот шаг стал следствием поражения Дальневосточного и Балтийского флотов, последний из которых был уничтожен в конце своего 18-тысячного путешествия. Унижение вынудило российское руководство начать реформы в военной сфере, направленные на создание современной и мощной армии.

Однако Германия, анализируя ситуацию, пришла к выводу, что ее ресурсы не позволят одолеть обновленную русскую армию после 1916 года. Это вынудило германское командование действовать на опережение и начать войну в 1914 году.

Похожая ситуация может сложиться и с современной Россией. Если мир позволит Владимиру Путину удержаться у власти и объявить победу, он получит время на восстановление армии. Следующее большое наступление может произойти через несколько лет. Однако Украина, по аналогии с решением Германии, может попытаться нанести удар раньше, не дав России оправиться.

Тем временем Россия и ее руководство уже извлекли определенные уроки по слабой реакции Запада на агрессию в Украине. Один из них — осознание уязвимости западных обществ к значительным потрясениям, которые может вызвать масштабная война. Хотя у Европы есть миллионы боеспособных мужчин, многие из них не воспринимают себя как потенциальных солдат и даже могут стать источником внутреннего сопротивления.

В этом контексте Путин мог бы использовать хорошо скоординированные информационные операции, чтобы деморализовать Запад и подорвать его внутреннюю стабильность. В крайнем случае, это может привести к установлению контролируемых Россией государств-клиентов в Западной Европе, создавая таким образом баланс сил с США и Китаем.

Война на Украине также продемонстрировала изменение подходов к ведению боевых действий. Важными стали новые технологии: боевые беспилотники, дистанционно управляемые боевые машины, гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие и киберсредства. Наряду с традиционными измерениями войны (земля, море, воздух, космос) значение приобретает так называемая ресурсно-промышленная составляющая. Страна, которая сможет производить современное оружие в больших масштабах, будет иметь решающее преимущество.

Напомним, что по словам политолога Игоря Рейтеровича, у новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет плана, как закончить российскую агрессию против Украины, а есть лишь определенные наработки в данном направлении.