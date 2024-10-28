Сценарий с Курщиной: полковник ВСУ в запасе рассказал об активизации Сил обороны в РФ

Недалеко от Кливомого расположен нефтепровод "Дружба", в 40 км в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.

В Брянской области РФ возможно повторение сценария с Курщиной.

Об этом в комментарии 24 канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как ранее заявили местные власти, Сил обороны Украины продвинулись в направлении населенного пункта Климово, что неподалеку от украинской Семеновки. А раньше Климовое служило летним аэродромом для авиабазы Конотопа, где ныне расположен склад старой советской техники. Кроме того, россияне перебросили туда дополнительные силы для наступления в сторону Черниговской области.

По словам Свитана, россияне давно пытаются организовать наступление на три локации: Волчанск, в сторону Сум и по направлению к Черниговщине.

"Важно эту локацию обезоружить, как и Курское направление", – сказал эксперт.

Свитан также отметил, что неподалеку от Кливомого расположен нефтепровод "Дружба", в 40 км в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.

"Если взять ее под контроль, без нефти останется Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александр Лукашенко. Это нужно было сделать уже давно", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ВСУ продвинулись на Курщине, а россияне давят на Донбассе. Однако войска РФ продвинулись в Донецкой области в районе Селидового и северо-западнее Угледара.

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