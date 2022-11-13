Замедление боевых действий на месяцы и ракетный террор РФ: NYT назвало вероятный сценарий войны зимой

Во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

Зима приведет к замедлению военных наступательных действий в Украине с обеих сторон, но аналитики прогнозируют продолжение ракетного террора со стороны войск РФ.

Об этом сообщает The New York Times.

"Зимняя пауза может занять до полугода. В конце ноября дождь и мягкая почва замедлят движение обеих армий. Когда температура снизится и земля замерзнет, танкам и грузовикам будет легче двигаться. Но вероятность сильных снегопадов и более холодной погоды может усложнить плохо оснащенной российской армии начало любого нового наступления", — пишет издание.

В то же время, аналитики прогнозируют, что зимняя пауза может увеличить угрозу нанесения ударов по инфраструктуре украинских городов со стороны российской армии.

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"Россия, вероятно, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев", – предполагают в издании.

Во время надвигающейся зимней паузы обе стороны также будут проводить переподготовку войск и будут "готовиться к новому наступлению в феврале".

По мнению аналитиков, Украина может активизировать тайную кампанию, чтобы “показать, что она может нанести ответный удар даже по территории России".

Представители администрации Байдена говорят, что зимнее замедление нужно использовать для возобновления поставок оборонительного и наступательного оружия Украине.

Напомним, британский военный эксперт ранее отметил, что в Вооруженных силах Украины есть шансы дожать врага в ближайшие месяцы, если будут воевать "должным образом". По его словам, солдаты российской армии не готовы к боевым действиям при морозах -10...-15.

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