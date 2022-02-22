Счастье под обстрелом: местные прячутся в укрытиях, в городе нет воды, газа и связи

Счастье под обстрелом: местные прячутся в укрытиях, в городе нет воды, газа и связи

Починить теплосеть не могут, ведь она просто под огнем пророссийских наемников.

Прямо сейчас враг обстреливает Счастье, есть информация о попадании в жилой дом. Под обстрелами артиллерии этот городок в Луганской области уже 5 дней подряд. Со вчерашнего дня не работает Луганская ТЭС — ее не могут отремонтировать, потому что огонь фактически не прекращается.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В Счастье тишина царит последние пол часа, но с 11 часов на позициях возле города начался бой, были слышны и автоматные очереди, и взрывы. Обстрелы были и в 6 утра, несколько тогда снарядов попали в город. Снаряды падали возле жилых домов, один из них повредил крышу, выбило стекла. Местные побежали в укрытие.

«В полседьмого утра было у нас очень громко. Вздрогнули все части тела, земля дрожит и тело дрожит. У нас нет света, отопления, воды и конечно связи», – рассказывают местные.

Накануне при обстреле были повреждены критические инфраструктуры. Теплосеть повреждена, но из-за обстрелов ее починить нет возможности. Пророссийские боевики не дают тишины, а ремонт должен происходить прямо на линии огня.

Однако местные чиновники отчитываются, что уже удалось возобновить электроснабжение в большинстве районов. Но работы продолжаются. Говорят, что готовы к любому развитию событий, добавляют, что паники нет.

В то же время, пограничники сообщают, что сейчас ни один из КПВВ не работают, а они выполняют скорее функцию охранников, чтобы не было мародерства, и чтобы неконтролируемого движения не происходило.

Читайте также:

Боевики так называемой ЛНР пригрозили Украине войной, если та не выведет свои войска со всей территории Луганской области

"Проработаю этот вопрос": Зеленский заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией

"Больное, неадекватное существо": реакция украинского и мирового спорта на действия Путина