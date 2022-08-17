"Счастливое попадание": Резников рассказал о пожаре "окурков" возле боулинг-клуба в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма произошел очередной пожар возле боулинг-клуба.

Возгорание, по предварительной информации, возникло из-за окурка.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников написал в Twitter.

"По инсайдерской информации, на территории Крыма произошел пожар окурков у боулинг-клуба. Счастливое попадание!" – написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, Фейгин рассказал, что существенно изменилось в путинском бункере после "хлопка" в Крыму.

Как сообщалось, Россия может усилить ракетные обстрелы, как месть за "хлопок" в Крыму.

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