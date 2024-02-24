Счастливое воссоединение в годовщину войны: с ТОТ удалось вернуть двух девочек-подростков

Девочки не видели свою маму почти два года.

Во вторую годовщину российского вторжения после длительной разлуки с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух девочек-подростков.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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"Почти два года две девочки-подростки не могли увидеть маму из-за войны. Сегодня они наконец-то встретились. На момент широкомасштабного вторжения они жили с бабушкой и дедушкой в небольшом селе на Луганщине. Мама работала в городе. Село быстро оккупировали, поэтому вывезти дочерей сразу не удалось", — рассказали в Минреинтеграции.

Согласно сообщению, в течение 2022 года девушки были вынуждены учиться в школе по российской программе, другого выбора не было. Впоследствии оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку. Угрожали и настаивали на оформлении опеки над внучками по российскому образцу. Но девушки больше всего стремились встретиться с мамой.

"И вот, наконец, сейчас они с мамой и в безопасности. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Минреинтеграции, Общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" и проекту по поиску и возвращению детей "Путь домой", — добавили в ведомстве.

Напоминаем: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Натальи Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.

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