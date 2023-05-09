"Счастливый дедушка": Пригожин намекнул на Путина и в очередной раз обвинил во лжи Минобороны РФ

Главарь ЧПК "Вагнера" Пригожин обнародовал очередное видео, на котором снова сетует на нехватку боеприпасов. Он обвиняет Минобороны РФ в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как отмечается, во время видео Пригожин обращается к некоему "дедушке", который "считает, что ему хорошо". В то время как на фронте сохраняется трудная обстановка.

"Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые однажды в жизни где-то изучили, что должен быть резерв – и собирают, собирают, собирают эти резервы. Промышленность строгает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, Их накапливают на некоторых складах. Для чего — никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат", — сказал главарь террористов.

Напомним, что Пригожин угрожает Путину раскрыть правду о ситуации на фронте.

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