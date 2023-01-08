Щемящая история подростка из Мариуполя, которого россияне депортировала в Москву и запрещали говорить на украинском

Подростку запрещали говорить на украинском языке, но он был готов бороться за свое возвращение на Родину.

Война в Украине идет не только на фронте. С февраля 2022 года россияне незаконно вывозят детей из Украины в глубь РФ — за последние 10 месяцев оккупанты могли похитить и депортировать несколько сот тысяч украинских детей.

Об этом заявила советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и реабилитации Дарья Герасимчук в интервью Wirtualna Polska.

По ее словам, россияне забирают целые семьи или похищают детей под разными предлогами. Официально с февраля прошлого года в РФ было депортировано не менее 13 876 детей.

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"У нас есть сообщения разведки и свидетелей о том, что на оккупированных территориях идет принудительная депортация. Россияне похищают целые семьи или похищают детей под разными предлогами. Однако мы не можем определить точное количество депортированных детей. Масштабы этой практики станут известны только после войны", – сказала Герасимчук.

Лишь в некоторых случаях удается спасти несовершеннолетних от вынужденного выезда в Россию. Одним из таких стал 16-летний Сергей из Мариуполя.

"Его родители умерли незадолго до российского вторжения. Мальчик и его старшие братья и сестры жили недалеко от Мариуполя, в поселке Никольское. школы-интерната в Ростове-на-Дону. Там он узнал, что его хотят отдать в приемную семью", – рассказывает она.

Россияне силой увезли Сергея в Москву. Они надеялись легко сломить подростка. Его отправили в техникум.

"Он хотел вернуться в Украину и был готов бороться за это. Он решил стать невидимым для новой семьи. Он не будет разговаривать с ними или привлекать к себе внимание. Он ждал подходящего момента, чтобы действовать. Его план сработал. В декабре его вернули", – объясняет Герасимчук.

По ее словам, во всех аккаунтах повторяется одна и та же тема — пытались привить любовь к России и ненависть к Украине. Их заставляли петь гимн России и запрещали говорить по-украински. Пытались русифицировать силой.

Напомним, 16-летнему подростку Сергею, которого оккупанты незаконно депортировали на территорию России после 24 февраля, удалось вернуть в Украину 19 декабря. Парень рассказывал, что хотел вернуться на родину, поэтому написал в одно из чат-ботов и получил ответ на призыв о помощи. По словам Сергея, он был очень рад пересечь границу с Украиной.

Также в декабре 2022 года в Украину удалось вернуть двух родных братьев – 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила. Их мама также находилась в плену и вернулась на родину во время так называемого "женского обмена".

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