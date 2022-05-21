"Щемящий фильм-прощание": защитник Мариуполя снял на видео последние дни пребывания на "Азовстали"

"Щемящий фильм-прощание": защитник Мариуполя снял на видео последние дни пребывания на "Азовстали"

Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" снял короткий фильм-прощание о последнем дне пребывания на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Военный снял на видео жизнь на разрушенном металлургическом комбинате за день до того, как защитников Мариуполя вывели оттуда на временно оккупированные территории для будущего обмена.

Соответствующее видео опубликовало объединение BABYLON'13 на YouTube.

"Орест — глава пресс-службы полка "Азов" — находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода он снял щемящий фильм-прощание", — говорится в подписи к видео.

Снятые бойцом кадры вошли в цикл фильмов BABYLON'13 с названием "Фортеця Маріуполь". Эти фильмы построены на видеозвонках к защитникам Мариуполя, находившимся в окружении на "Азовстали".

Напомним, ранее Казацкий поделился последними фото из "Азовстали" и попросил посылать их на фотоконкурсы, пока он будет находиться в плену.

Заметим, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" были эвакуированы практически все люди.

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