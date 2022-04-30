"Счет идет уже не на дне, а на часы": Денисова призывает к срочной эвакуации мариупольцев

"Счет идет уже не на дне, а на часы": Денисова призывает к срочной эвакуации мариупольцев

Денисова призвала спасти жителей Мариуполя. По ее словам, сейчас критически не хватает еды и воды, лекарства не осталось совсем.

Для окруженных российскими войсками мирных жителей Мариуполя и раненых украинских военных счет идет на часы. Несмотря на все обещания, Россия не дает эвакуироваться людям c "Азовстали".

Об этом заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера по заводу продолжались авиаудары. Работали танки, совершались пехотные штурмы. Агрессор в прямом смысле сжигает Мариуполь. Не осталось ни одного уцелевшего здания. После массированной бомбардировки количество военных раненых, находившихся в госпитале, возросло до 600 человек. Появились новые раненые, погибшие, среди которых и медики. Критически не хватает еды и воды. Лекарств не осталось совсем", — отметила она.

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По словам омбудсмена, в укрытиях находятся многие гражданских женщин, детей, пожилых людей. Точное их количество неизвестно. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, более 300 человек прятались в бомбоубежищах, но потом еще присоединились люди из разрушенных зданий. Нельзя посчитать количество еще не разрушившихся бомбоубежищ и сколько там людей. Режима тишины нет более 60 дней.

"Мариупольцам необходима срочная эвакуация! Счет идет уже не на дне, а на часы. РФ грубо нарушает права гражданского населения и раненых военных на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями", — сказала она.

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Правозащитница обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру и Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.

"Я призываю международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором РФ", – резюмировала она.

Как сообщалось, в крышах "Азовстали" есть большие дыры – признак военного удара. Часть крыш завода полностью обрушена, а некоторые здания превратились в руины. На сегодняшний день почти все здания на разветвленном сталелитейном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые фотографии от Maxar Technologies.

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