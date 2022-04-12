"Счет погибших там идет на тысячи": Кириленко рассказал CNN о мобильных крематориях в Мариуполе

"Счет погибших там идет на тысячи": Кириленко рассказал CNN о мобильных крематориях в Мариуполе

Павел Кириленко сегодня утром рассказал о непроверенных сообщениях о химической атаке в Мариуполе в эфире CNN.

Россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых гражданскими.

Счет погибших там идет на тысячу. Об этом глава областной военной администрации Павел Кириленко и интервью CNN.

"Оккупанты меняют тактику после санкций. Они устанавливают мобильные крематории и вывозят тела людей из-под завалов и прямо с улиц на территорию неподконтрольную Украине, а там уже уничтожают их, тем самым скрывая доказательства геноцида", — сообщил сегодня, 12 апреля, в эфире CNN Павел Кириленко.

Донецкий регион гражданской Республики Павло Кыриленко держит этот праздничный о неоправданных сообщениях о химическом нападении в Мариуполе. pic.twitter.com/9WexGskZAT — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 12 апреля 2022

Напомним, что мир консолидировался в иске в Международный уголовный суд против России.

В Донецкой области была создана еще одна военная администрация, соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: