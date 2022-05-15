Счет пошел на третью сотню: зенитчики ВСУ "приземлили" еще один российский самолет

За сутки украинские военные уничтожили в небе над Украиной восемь вражеских воздушных целей.
В субботу, 14 мая, зенитные ракетные войска Воздушных сил открыли счет третьей сотни сбитых российских самолетов со времени полномасштабных военных действий, которые ведет РФ против Украины.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные "приземлили" российский истребитель (вероятно, Су-30 или Су-34) в небе над Харьковщиной. Это уже 201-й самолет оккупантов, сбитый с начала полномасштабных военных действий.
Кроме того, в этот день противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных сил сбила 7 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.
Также был уничтожен опорный пункт взвода и командно-наблюдательный пост.
"В свою очередь авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности, за сутки уничтожила взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и около 30 оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 14 мая отразили 12 атак российских военных, еще на шести локациях продолжаются бои. Ситуация сложная, но контролируемая.
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