Счет разрушенных домов и пострадавших идет на десятки: опубликовано фото последствий обстрела Луганщины

Счет разрушенных домов и пострадавших идет на десятки: опубликовано фото последствий обстрела Луганщины

Окончательное количество жертв устанавливается.

Российские оккупанты 30 марта, нанесли очередной удар по Луганщине, в результате горели школа, нефтебаза, десятки домов Северодонецка и Лисичанска. Пострадавших и погибших лисичан часами невозможно убрать с улиц.

Это последствия вражеских действий 30 и 31 марта, сообщает начальник Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от огня россиян горели 9 жилых домов, в Северодонецке – 5 и школы, в Рубежном – 1. Ряд домов повреждены без возгораний.

"Россияне избивают из всех видов тяжелого вооружения. Счет разрушенных домов идет на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Окончательное количество жертв устанавливается. По словам Сергея Гайдая, несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.

Кроме того, вечером 30 марта в Северодонецке загорелась школа, а в Лисичанске – нефтяное хранилище.

В течение суток ВСУ отбили 5 атак врага в Луганской и Донбассе. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.

Напомним, в Луганской области из-за обстрелов оккупантов поврежден газопровод.

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