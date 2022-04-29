Счет жертв идет на тысячи: какая ситуация в Мариуполе 29 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 28 апреля.
- Российские оккупанты отходят от Мариуполя и двигаются в сторону Запорожской области — Пентагон.
В Минобороны США полагают, что город нельзя считать оккупированным, поскольку его продолжают обстреливать российские войска. Часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и двигается в северо-западном направлении — в Запорожскую область, сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.
- В Мариуполе и Волновахе счет жертв идет на тысячи
В течение суток в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три мирных жителя. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, отметив, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Впрочем Кириленко добавил, что в этих городах тысячи погибших.
- Холера, дизентерия, эшерихиоз: жителям Мариуполя грозит массовое распространение инфекционных заболеваний
В Мариуполе местным жителям грозит распространение инфекционных заболеваний. Город остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Сейчас в разрушенном россиянами Мариуполе средневековые условия жизни, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- "Мариуполь — это день за год": бойцы рассказали о беспощадном обстреле "Азовстали" и новых ранениях и потерях
Оккупанты усилили обстрелы по заводу "Азовсталь" в Мариуполе – это форпост обороны мариупольского гарнизона сейчас. Из видео, которое обнародуют бойцы, понятно – предприятие полностью уничтожено и избито, повалена крыша, пробиты стены, оборудование завалено битым кирпичом.
- Не видят темы для переговоров: в Кремле прокомментировали эвакуацию из "Азовстали"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.
По его словам, Кремль не видит темы для переговоров, поскольку президент РФ Владимир Путин ранее озвучил условия: гражданские лица могут беспрепятственно выйти из территории "Азовстали", а военные должны сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
- Перебрасывают технику в сторону "Азовстали": оккупанты после массовых обстрелов штурмуют завод
В ночь на 28 апреля российские военные нанесли 50 авиаударов по Мариуполю, в том числе обстреливали "Азовсталь". После массовых бомбардировок оккупанты пытаются взять штурмом завод, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Стало известно, что захватчики перебрасывают технику в сторону "Азовстали". Местные жители сообщают, что сейчас слышны звуки боев.
- Оккупанты обстреляли полевую операционную на "Азовстали" в Мариуполе: под завалами оказались ранены
Российские оккупанты этой ночью бомбили полевой госпиталь на территории "Азовстали" в Мариуполе. В результате бетонная конструкция здания получила повреждения и упала на раненых защитников, находившихся в госпитале. После этого оккупанты и дальше продолжили наносить удары по разрушенному зданию из корабельной артиллерии, сообщает "Азов — Мариуполь".
- "К фильтрационным лагерям": российские оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тысяч жителей
Российские оккупанты принудительно депортировали на территорию РФ более 30 тыс. жителей Мариуполя. Сначала людей вывозят в фильтрационные лагеря, а после них – либо в ранее оккупированные районы Донецкой области, либо на территорию России. Такими фильтрационными лагерями являются, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Россияне заставляют мариупольцев разбирать завалы Драмтеатра: работу контролируют оккупанты
Оккупанты заставляют местных жителей разбирать завалы Драматического театра, на который захватчики в марте сбросили бомбы. Россияне прибегли к принуждению, чтобы люди участвовали в разборе завалов здания. Работу гражданских контролируют военные армии Российской Федерации, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
- В Мариуполе оккупанты собирают данные о жителях и их родственниках
В помещении Центрального отделения полиции россияне под видом пенсионного фонда и социальных служб начали активный сбор данных мариупольцев, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, людей "регистрируют". Впрочем, во время такой регистрации собираются данные не только о самом лице и его имуществе, но и о родственниках, которые, возможно, не в Мариуполе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию людей из Мариуполя. Однако нужно, чтобы Россия реально выполняла то, о чем говорит.
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