"Считаем своих погибших, когда кто-то проверяет деньги в кошельке" — Зеленская о необходимости оказания помощи Украине

Помощь Украине в условиях войны не просто необходима, это дело выживания.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью BBC.

Как отметила Зеленская, сейчас из-за пропаганды России в обществе распространяется мнение, что мол "мир устал от Украины". Но она подчеркнула, что это неправда.

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В то же время она отметила, что из-за действий РФ, в частности Путина, на Западе наблюдается рост цен, дорожают энергоносители.

"Я могу сказать, что эта помощь не просто необходима, это дело выживания. Да действительно, сейчас слышно и чувствуется, что мир хочет устать. Я не могу сказать, что он уже устал, но такие нарративы существуют. Толеровать войну, забывать войну не хотеть о ней слышать — это значит забыть об общечеловеческих ценностях, забыть о своей безопасности в первую очередь дорожают энергоносители, дорожает жизнь людей на Западе, но мы хотим, чтобы люди понимали, что это не потому, что нас поддерживает Запад, а из-за действий России. О последствиях очень трудно сейчас думать", — подчеркнула она.

Кроме того, первая леди заметила, что из-за роста цен стало тяжело жить не только в мире, это наблюдается и в Украине. Но кроме того, на территории нашего государства российские оккупанты еще и убивают людей. По ее словам, когда в мире считают, "сколько средств осталось на счету или в кошельке, украинцы, к сожалению, считают своих погибших".

"И на днях снова убило ракетами людей, которые просто гуляли в парке в Харькове. Погибла женщина, пострадали десятки людей. И каждый день тоже. Это будет продолжаться меньше времени, если действительно будет мощная помощь", — отметила Зеленская.

Напомним, первая леди рассказала, как война изменила отношения с Зеленским.

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