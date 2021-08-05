Считаешь Донбасс Россией, переезжай в РФ: Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Зеленский сделал заявление о деоккупации Донбасса.

Президент Украины Владимира Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территории, сколько бы времени он ни был в оккупации страны-агрессора. В любом случае "эта земля будет деоккупирована".

Об этом президент сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Просто никогда. Неважно, сколько это (будет. — ред.) оккупирована, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом — и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом. Это невозможно", — заявил он.

По мнению главы государства, в связи с этим жителям оккупированной территории уже сегодня важно самоопределиться. Поскольку жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.

"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские". Так это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территории, просто никогда", — высказался он.

А те, кто считают себя украинцем и Донбасс украинским, должны "быть там и держаться — ведь эта земля будет деоккупирована в любом случае". Но Зеленский отметил, что никто никого не выгонять. В то же время, президент отметил, что без Украины на оккупированной Россией территории "цивилизации не будет".

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"Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет.... Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книги, все придет, говори, как хочешь), но если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет: нормальный — ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам для себя ответь", — добавил Зеленский.

Как сообщалось, после крупной сделки между США и Германией по "Северному потоку-2" за спиной Украины, первый визит Владимира Зеленского в Белый дом 30 августа рискует стать чисто протокольным. В Вашингтоне все громче раздаются голоса по безусловному сближение с Россией, даже за счет интересов Украины. Все это скажется на минском процессе и нормандском формате. Однако не так, как хотят в Зеленского. То есть, Штаты вряд ли прямо присоединятся к переговорам с Россией по Донбассу, не говоря о Крыме.

ТСН.ua проанализировал, на что Зеленскому надеяться во время приема в Белом доме, и согласятся ли США активнее включиться в процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

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