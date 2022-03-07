"Считает себя похожим на царей": эксперт рассказала о навязчивой идее Путина восстановить Российскую империю

"Считает себя похожим на царей": эксперт рассказала о навязчивой идее Путина восстановить Российскую империю

Нападение Путина на Украину, по мнению некоторых международных наблюдателей, может свидетельствовать о его желании восстановить СССР.

Президент страны-агрессора Владимир Путин, развязавший войну в Украине, "считает, что он похож на царей" династии Романовых, правивших Россией на протяжении веков.

Об этом сказала американская эксперт, работавшая в администрации экс-президента США Барака Обамы Анна Маканджу, пишет CNN.

"Путин, безусловно, использовал Русскую православную церковь для достижения своих целей", — сказала Анна Маканджу, экс-директор Совета национальной безопасности США по России.

Маканджу отметила, что нападение Путина на Украину, по мнению некоторых международных наблюдателей, может свидетельствовать о его навязчивом желании восстановить СССР.

"Я думаю, что это не совсем правильно — он пытается вернуть это в 1889 год. Тогда цари думали, что они предназначены Богом управлять Россией. Я действительно верю, что Путин считает, что он похож на царей, потенциально призванных Богом, чтобы контролировать и восстанавливать славу Российской империи", — сказала она.