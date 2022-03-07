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"Считает себя похожим на царей": эксперт рассказала о навязчивой идее Путина восстановить Российскую империю

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"Считает себя похожим на царей": эксперт рассказала о навязчивой идее Путина восстановить Российскую империю

ТСН.ua

Нападение Путина на Украину, по мнению некоторых международных наблюдателей, может свидетельствовать о его желании восстановить СССР.

Президент страны-агрессора Владимир Путин, развязавший войну в Украине, "считает, что он похож на царей" династии Романовых, правивших Россией на протяжении веков.

Об этом сказала американская эксперт, работавшая в администрации экс-президента США Барака Обамы Анна Маканджу, пишет CNN.

"Путин, безусловно, использовал Русскую православную церковь для достижения своих целей", — сказала Анна Маканджу, экс-директор Совета национальной безопасности США по России.

Маканджу отметила, что нападение Путина на Украину, по мнению некоторых международных наблюдателей, может свидетельствовать о его навязчивом желании восстановить СССР.

"Я думаю, что это не совсем правильно — он пытается вернуть это в 1889 год. Тогда цари думали, что они предназначены Богом управлять Россией. Я действительно верю, что Путин считает, что он похож на царей, потенциально призванных Богом, чтобы контролировать и восстанавливать славу Российской империи", — сказала она.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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