"Считайте, что корова слизала авиаполк": Арестович озвучил потери оккупантов из-за взрывов в Крыму

Также в результате взрыва там погибли многие военные летчики и авиамеханики, что является большой потерей для оккупационной армии.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что потери оккупантов на аэродроме "Саки" велики, он это прокомментировал словами "считайте, что корова слизала весь авиаполк".

"9 самолетов мы записали, по некоторым данным уничтожено 12 из 26 присутствующих. Но самое главное не самолеты, а персонал. Погибшие летчики, погибшие техники – это люди очень сложной специальности, их за два дня не научишь", — пояснил Арестович.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

В Министерстве обороны РФ заявили на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в ведомстве сообщили , что взрывы во временно оккупированном Крыму вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

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