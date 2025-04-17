"Считают нас квадратными километрами": Зеленский сказал, чего ждать от россиян

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россияне хотят только продолжать наступление и «подогревать ситуацию», а прекращение огня в их планы вообще не входит. Но чем больше президент США Дональд Трамп будет давить на Россию, тем скорее удастся приблизиться к реальным переговорам и завершению войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для медиа в четверг, 17 апреля.

«По всеобъемлющему прекращению огня — Украина готова и поддерживает это. Мы считаем, что Россия не готова, потому что они заинтересованы в проведении еще нескольких волн наступлений. Они хотят захватить больше квадратных километров, потому что именно так к нам относятся, считают нас квадратными километрами. И они это хотят сделать, чтобы поднять градус», — сказал президент.

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По его мнению, именно таким будет сценарий развития событий в ближайшее время.

«Это мы будем видеть и в разных форматах этих волн. В наступательных атаках, в ракетных ударах и т.д. — [россияне — ред.] будут максимально подогревать ситуацию, чтобы в момент окончательных переговоров быть в более сильной позиции. Чем ближе президент Трамп будет к серьезным санкциям и серьезным шагам в отношении россиян, как минимум, за то, что они не поддерживают позицию социального прекращения огня, тем слабее будут они, тем мы все будем ближе к прекращению огня», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, по мнению британского бывшего военного, Трамп имеет возможность «приблизить Путина к миру», если введет жесткие пошлины на российскую нефть.