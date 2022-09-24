Считают РФ сильной страной: у Зеленского рассказали, как должен реагировать мир на ядерный шантаж Путина

Запад должен реагировать не только заявлениями, но и применить международные протоколы, предусмотренные в это время.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 канала.

Подоляк отметил, что мир и дальше считает Россию сильной державой и старается осторожно относиться к агрессорке. Сейчас диктатор Путин пригрозил неядерному государству применением ядерного оружия, что запрещено всеми конвенциями и доктринами.

Однако сейчас мир не отреагировал должным образом на ядерный шантаж России.

Подоляк отметил, что РФ использует против Украины все имеющееся вооружение. Оккупанты даже использовали против украинских защитников химическое оружие.

Советник ОП считает, что мир должен поднять самолеты, которые могут отслеживать нахождение российского ядерного оружия, чтобы отреагировать в случае его применения. Также России нужно направить ноту, в которой говорится, что мир нанесет ответный удар в случае применения ядерного оружия.

Сейчас мир пытается осторожно относиться к РФ и не делать резких шагов, так как все еще считает Россию мощным государством.

"Что такое дополнительная эскалация. Осталось только либо химическое, либо бактериологическое, либо ядерное оружие. То есть мы ждем, когда российская федерация это уже будет применять? Тогда будем говорить, что эскалация уже достигла какого-то пика. Или еще какая-то эскалация?", — заявил Подоляк.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

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