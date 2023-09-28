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Оккупанты готовятся к наступлению на одном из направлений: детали от ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты готовятся к наступлению на одном из направлений: детали от ВСУ

Оккупанты РФ. / Фото: Associated Press

РФ увеличило количество авиаударов в регионе

Российская оккупационная армия готовится к наступлению на Лимано-Купянском направлении после определенного затишья. К боевым действиям присоединяется враждебная 25-я армия.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики почти начинают восстанавливать свои боевые столкновения на этом направлении. В бой вовлекается 25-я общевойсковая армия РФ. Впрочем, у нее есть проблемы с тренировкой военнослужащих, а также с обеспечением техники и личным составом.

"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные сооружения, заканчивал (их)", – объяснил офицер.

На Лимано-Купянском направлении сейчас значительно возросло количество авиационных ударов противника.

"Таким образом 21 раз он (враг, — Ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северского и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов из авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Состоялось 2 боевых. столкновения", — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, аналитики ISW сообщают, что ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Роботине-Вербовое в Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
1041
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