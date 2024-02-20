"Сдал Авдеевку": оккупанты запустили новую компанию по дезинформации Сырского

Российские оккупанты запустили новую масштабную компанию дезинформации против Украины. Враг распространяет нарратив о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сдал Авдеевку российской армии.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, оккупанты распространяют ложь о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Вроде бы он "сдал русской армии Авдеевку". Это тиражируют кремлевские пропагандисты.

“Правда: на самом деле город, как представляют это пропагандисты, никто не “сдавал” и потери захватчиков только в живой силе яркое тому подтверждение: с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении оккупанты потеряли 47 186 человек. Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах”, – отметил главком Сырский, пишут в Центре стратегических коммуникаций.

Там также подчеркнули, что Авдеевка будет отбита из лап оккупантов. Как и все остальные временно оккупированные украинские города, включая Крым.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал эмоциональный пост к 10-й годовщине российско-украинской войны – борьбе за украинскую независимость.

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