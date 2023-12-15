"Сдала" оккупантам наших военных: в Мариуполе врач получила пожизненное заключение

Воинов госпитализировали в местную больницу, где она работала.

В Мариуполе врач во время боев за город "сдала" россиянам семеро раненых воинов ВСУ. Предательница получила пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа захватчиков во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась выявить бойцов Сил обороны среди пациентов.

"Осознавая такую угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заранее уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию. После этого раненых защитников Мариуполя оформили в качестве гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе. Однако Валентина Чехова во время обхода с оккупантами медицинского учреждения вместе с показала им медкровати, на которых лежали госпитализированные воины ВСУ", – сообщили детали в ведомстве.

После этого россияне заключили в тюрьму тяжелораненых украинских защитников и вывезли их в российскую застенку, где совершали жестокие пытки.

Также установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны изменница "сдала" одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов. Однако ему чудом удалось спастись.

За сотрудничество с оккупантами их приспешница получила "поощрение" в виде "назначения на должность главы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области. В частности, подозрение получил вражеский пулеметчик, помогавший захватывать Мариуполь и Волноваху.

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