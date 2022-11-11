"Сдали Херсон, сдадут и Москву": российская сторонница войны устроила кровавый пикет (фото)

В знак протеста против ухода российской армии от ВСУ на левый берег Днепра 19-летняя девушка порезала руку перед зданием областных властей в Перми.

В пятницу, 11 ноября, в российском городе Пермь юная сторонница войны против Украины устроила одиночный пикет из-за бегства российской армии из Херсона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя фото с места происшествия.

19-летняя активистка национал-большевистской партии "Другая Россия Лимонова" Ольга Сюткина вышла на одиночный пикет напротив здания законодательного собрания (областного органа власти — ТСН) с плакатом "Сдали Херсон, сдадут и Москву".

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Когда к пикетчику подошли полицейские, фанатичка порезала руку с криком: "Это кровь русских людей!".

Сотрудники полиции не предоставили девушке первую помощь, но вызвали скорую. Она сама остановила себе кровь до приезда медиков. После чего полицейские составили на Ольгу Сюткину протокол о "дискредитации" армии РФ.

По сообщениям очевидцев, до приезда скорой российская радикалка восклицала: "Путин, Шойгу, Суровикин, эта кровь на вашей совести. Мы вам не простим!"

Напомним, Херсон, оккупированный еще в начале марта, 11 ноября возвращается под контроль Украины. Вооруженные силы уже заходят в украинский город.

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