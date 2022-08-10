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Сдали позиции ВСУ, чтобы их обстреляли оккупанты: в Донецкой области задержали бывших копов-предателей

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Сдали позиции ВСУ, чтобы их обстреляли оккупанты: в Донецкой области задержали бывших копов-предателей

В Донецкой области бывшие полицейские сдали оккупантам место дислокации ВСУ.

Экс-правохранителей уже задержали. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, двое бывших работников полиции с помощью вражеского чат-бота сообщили врагу о месте дислокации Вооруженных сил Украины. В дальнейшем враг мог обстрелять это место.

"Экс-правохранители задержаны, им сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированиям (ч. 2 ст. 114- 2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Бывшим копам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители проверяют людей в Донецкой области, которые отказываются от эвакуации.

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