"Сдавал" оккупантам позиции ВСУ: украинца приговорили к 15 годам заключения

Жителя Донецкой области, который "сдавал" россиянам позиции ВСУ в Харькове, приговорили за госизмену к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Мужчина оправдывал вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Также он сообщал оккупантам расположение позиций ВСУ в Харькове, в результате чего их обстреливали из артиллерии. Осужденный пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан полицией.

Мужчину признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове задержан вражеский корректировщик огня, из-за которого в городе во время обстрела шиномонтажа погибли 4 гражданских жителя.

Украинские морские пехотинцы поймали вражеского разведчика-корректировщика

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