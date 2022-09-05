Сдавали позиции полка "Азов": в Украине осудили двух предателей, которые помогали российским оккупантам

В Украине приговорили к тюремному сроку двух предателей, которые сдавали позиции "Азова".
В Черновцах вынесли приговор двум украинским предателям, помогавшим российским оккупантам. В частности, они передавали врагу информацию о дислокации полка "Азов".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, правоохранители задержали и отправили под суд двух украинских предателей. Один из них уроженец Киева, который до января 2021 передавал кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов".
Впоследствии он уехал из Украины и работал за границей. Но в начале полномасштабной войны его снова отправили разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.
"По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ, а его подельник – в Чернигове. Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10”, — отметили в СБУ.
Напомним, что в течение ночи и утром оккупанты свыше сотни раз обстреляли приграничье Сумщины.
Читайте также:
- Разведчики показали, как обнаружили и уничтожили БТР-80 оккупантов: видео
- Военные ВСУ уничтожили российскую пушку "Гиацинт" и показали, как это сделали: видео
- Военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами