Сдавали позиции полка "Азов": в Украине осудили двух предателей, которые помогали российским оккупантам

В Украине приговорили к тюремному сроку двух предателей, которые сдавали позиции "Азова".

В Черновцах вынесли приговор двум украинским предателям, помогавшим российским оккупантам. В частности, они передавали врагу информацию о дислокации полка "Азов".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали и отправили под суд двух украинских предателей. Один из них уроженец Киева, который до января 2021 передавал кураторам информацию о местонахождении корпусов добровольческого батальона "Азов".

Впоследствии он уехал из Украины и работал за границей. Но в начале полномасштабной войны его снова отправили разведывать места расположения резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине.

"По результатам полученных данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако предатель был задержан в Черновцах сотрудниками СБУ, а его подельник – в Чернигове. Суд признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений: киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы, а его сообщника – к 10”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в течение ночи и утром оккупанты свыше сотни раз обстреляли приграничье Сумщины.

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