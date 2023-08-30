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Сдавали позиции ВСУ и хотели "перевоспитать" Украину: как в Донецкой области наказали информаторов России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Сдавали позиции ВСУ и хотели "перевоспитать" Украину: как в Донецкой области наказали информаторов России

Задержание коллаборантов в Донецкой области / Фото: Офис генерального прокурора

Колаборантов задержали весной 2023 года.

В Донецкой области разоблачили двух информаторов России, которые сдавали оккупантам позиции ВСУ, презирали украинцев и призвали "перевоспитать" Украину. Коллаборанты получили реальные тюремные сроки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Подозреваемыми являются житель Краматорска и женщина из Славянска Донецкой области. По данным следствия, мужчина в марте 2023 согласился сотрудничать с оккупантами. Он через телеграмм предоставлял россиянам информацию о местах дислокации ВСУ.

"Он указывал на объекты, где располагаются подразделения и техника ВСУ. Также в сообщениях писал о необходимости "перевоспитания" украинской нации и выражал к ней свое пренебрежение и презрение", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Задержание коллаборантов в Донецкой области / © Офис генерального прокурора
Задержание коллаборантов в Донецкой области / Фото: Офис генерального прокурора

Также к 8 годам тюрьмы приговорили жительницу Славянска, которая в мае 2023 передала врагу данные об ВСУ. Оба признаны виновным за несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины).

Задержание коллаборантов из Донбасса / © Офис генерального прокурора
Задержание коллаборантов из Донбасса / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Киевской области задержали кинолога, служившего оккупантам.

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Дата публикации
Просмотры
722
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