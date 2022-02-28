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"Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага

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"Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага

Associated Press

Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

"Сделаем их вместе": на фоне сообщений о поступлении колонн кафиров с севера Украины, в терробороне призывают к организованному сопротивлению гражданского населения.

Об этом информируют в территориальной обороне ВС Украины в Facebook.

Как сопротивляться колоннам врага

  • Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.
  • Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.
  • Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.
  • Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
  • Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это ободряет ваших собратьев.
  • Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.
  • Не бойтесь – они боятся вас больше.
  • Мы победим.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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