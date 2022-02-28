"Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага

"Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага

Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

"Сделаем их вместе": на фоне сообщений о поступлении колонн кафиров с севера Украины, в терробороне призывают к организованному сопротивлению гражданского населения.

Об этом информируют в территориальной обороне ВС Украины в Facebook.

Как сопротивляться колоннам врага

Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.

Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.

Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.

Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это ободряет ваших собратьев.

Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.

Не бойтесь – они боятся вас больше.

Мы победим.