"Сделаем их вместе": в терробороне посоветовали, как сопротивляться колоннам врага

Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
"Сделаем их вместе": на фоне сообщений о поступлении колонн кафиров с севера Украины, в терробороне призывают к организованному сопротивлению гражданского населения.
Об этом информируют в территориальной обороне ВС Украины в Facebook.
Как сопротивляться колоннам врага
- Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.
- Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.
- Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.
- Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
- Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это ободряет ваших собратьев.
- Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.
- Не бойтесь – они боятся вас больше.
- Мы победим.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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