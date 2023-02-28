"Сделаем из тебя девочку": российский солдат рассказал о жестоких пытках украинских пленных

Украинскому снайперу в плену рострелили руку и ногу, раздробили кость, грозились изнасиловать. Были в плену и гражданские, в том числе дети.

Российский сапер Константин Ефремов из Владикавказа, который воевал на оккупированной части Запорожской области, а после возвращения с войны сбежал в Мексику, рассказал о жутких пытках украинских военнопленных

Об этом сообщает издание "Новая газета. Европа".

Также читайте Пытки и рейды: как РФ превращает оккупированную Луганщину в концлагерь

Ефремов присутствовал при допросах троих пленных военных ВСУ. По его словам, двоих из них били, угрожали пистолетом.

Особенно жестко пытали третьего военнопленного. Это снайпер, парень 1993 года рождения, родом из Запорожской области, служил по контракту в 36-й бригаде.

"Таких издевательств, как над третьим, над украинским снайпером, я не видел нигде. Ему распыляли что-то в лицо, снимали штаны, грозились изнасиловать. Да, на любой войне во все времена к снайперам было хреновое отношение. Но когда пьяный полковник Шопага, который еле стоит на ногах, на протяжении недели задавал человеку одни и те же дебильные вопросы и хотел новых ответов", – вспоминает российский военный.

По его словам, пьяный полковник требовал у пленного рассказать, "кто был нацистом в его взводе". После того, как украинский защитник отвечал, что не знает никаких нацистов, каждый раз получал удары рукояткой пистолета по голове, удары битой по пальцам. Российский полковник приставлял ему пистолет к голове и начинал считать до трех, пока тот не назовет всех нацистов.

"Потом стрелял рядом с ухом слева и справа, чтобы оглушить, и продолжал задавать вопросы. Пленный кричит: "А? Что?! Я не слышу!" И Шопага давай его дальше рукояткой пистолета за это бить", – вспоминает экс-оккупант.

Украинца пьяный полковник грозился изнасиловать шваброй

"Шопага завязывал ему глаза (у него всегда на допросах были завязаны глаза), спускал штаны и пьяный орал: "Несите мне швабру! Девушка у тебя есть? Сейчас мы тебе швабру в ж*пу засунем и девушке твоей видео отправим! Или, например: "Сейчас позову дагестанца..., и он тебя вы*бет, сделает из тебя девочку", – говорит Константин Ефремов.

Снайперу полковник в итоге прострелил руку и ногу, раздробил кость на правой ноге.

"Ко мне ночью пришли охранники, спросили, что с раненым снайпером делать. Мы перебинтовали его и обратно повели в гараж. Пошел к офицерам, уговорил отправить его в госпиталь, а то до утра же не доживет. Переодели его в российскую форму, сказали не признаваться, что он военнопленный. Все уже боялись, что Шопага его просто пристрелит. В госпитале ему гипс наложили и потом из страха перед Шопагой вернули в гараж. Снова на допросы к пьяному полковнику, только уже в гипсе", – отмечает российский военный.

В плен брали и гражданских, пытали детей

По словам Ефремова, в плену у россиян были гражданские, в том числе и несовершеннолетние.

"Был несовершеннолетний парень лет 14–16 на вид. Тоже подозревали в передаче координат. А он мальчишка совсем, бедный, дрожал постоянно, боялся сильно. Тоже допрашивали. Не могу сказать, что до полусмерти избивали, но били", – вспоминает он.

Еще одного мужчину взяли в плен на блокопсту, потому что оккупантам понравился его айфон. Второго мужчину обвинили, что он дает координаты артиллерии ВСУ. Хотя у него был только кнопочный телефон.

Попадали под "раздачу" и украинцы-предатели

"Порой к нам попадали совсем удивительные придурки. Мужик, лет 50, местный сельский житель Бильмака. Пришел к нам в штаб и говорит: "У меня есть информация, которая может заинтересовать вашего командира". Я передал по рации, досмотрел его, показал, куда идти. Он пришел к полковнику, начал сдавать своих, то есть ВСУ. Проходит время, и я слышу крики. Оказывается, Шопага его уже п*здит. В итоге ночь дед провел в гараже с пленниками, а на утро его пинком под зад выгнали. Ушел ни с чем, только отпи**енный", – рассказывает Ефремов.

Дальнейшая судьба украинских пленных ему неизвестна.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, почему РФ удалось захватить в плен так много украинцев.

Читайте также: