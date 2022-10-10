"Сделаем поле боя еще более болезненным для врага" — Зеленский анонсировал поддержку партнеров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после переговоров с разными мировыми Украина сделает "поле боя еще более болезненным для врага".

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, которое записал на месте попадания ракеты в Киеве.

"Сегодня я уже говорил с канцлером Германии, президентом Франции, эмиром Катара, президентом Польши, премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Британии и генеральным секретарем ООН. Провел встречу с послом США. Запланированы сейчас у меня разговоры с премьер-министром Канады и президентом Соединенных Штатов. Завтра – премьер-министр Италии. Благодарю всех за четкую поддержку!" — отметил президент.

Зеленский заявил, что мир консолидируется вокруг Украины, и это ощутимо, потому что уже завтра запланировано экстренное заседание G7, а также идет работа над резолюцией для Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению России за все ее эскалационные шаги, за террор. "Террор неизбежно получает глобальный ответ. И откровенность российского террора только побуждает всех к большей решимости. Мы делаем все, чтобы получить современную ПВО. И я благодарю партнеров, которые уже ускоряют поставки", — говорит он.

Президент заверил, что делается все возможное, чтобы еще больше усилить украинские Вооруженные силы. "И уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное. Пожалуйста, помогайте друг другу! Пожалуйста, заботьтесь о тех, кто остается в одиночестве в таких обстоятельствах!" — обращается украинский президент.

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