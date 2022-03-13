Сделал макияж и надел парик: 30-летний житель Киева притворился женщиной, чтобы пересечь границу

Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского Винницкой области.

На пункте пропуска "Порубное" 30-летний мужчина из Киева притворился женщиной, чтобы выехать из Украины. Однако пограничники его задержали.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и показал на пограничному контроле паспорт своей жены.

"Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя. Как выяснилось, таким образом граждан Украины пытался избежать мобилизации в армию. Теперь горе-уклонисту придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины

Еще 11 уклонистов задержали пограничники Могилев-Подольского Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также они будут переданы в полицию для дальнейших правовых решений.

Госпогранслужба Украины

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