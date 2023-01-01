Сделал почти невозможное: в Киевской области боец терробороны сбил ракету РФ с пулемета (видео)

Вражеский объект не долетел до цели и упал в поле, не причинив вреда.

Во время массированной атаки 29 декабря пулеметчик батальона 114-й бригады территориальной обороны Киевщины Андрей с позывным "Дрон" сбил российскую ракету прямо из пулемета.

Об умелом бойце рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Андрей в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту Киевской области. После деоккупации Киевщины вместе с собратьями держал оборону на востоке Украины. Впоследствии "Дрон" вернулся в Киевскую область и продолжил защищать родную землю.

"Во время массированной атаки 29 декабря Андрей совершил почти невозможное. Он сбил ракету с пулемета. Вражеский объект не долетел до цели и упал в поле. Это невероятная история. Это героические подвиги, которые совершают наши военные ежедневно", — отметил председатель ОВА.

"Во время сигнала воздушной тревоги мы заняли свои боевые расчеты и наблюдали за небом. Уже работала ПВО и было понятно направление движения ракеты. Мы сориентировались, что летит ракета, и открыли огонь", – рассказал военный.

Преступные атаки РФ

Напомним, Россия утром 29 декабря нанесла массированный удар крылатыми ракетами по Украине.

Обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Также обломками были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Ранения получили три человека — мужчина, женщина и 14-летняя девочка.

31 декабря, в канун Нового года, оккупанты снова атаковали Киев. Погиб по меньшей мере один человек.

В новогоднюю ночь во время тревоги в Киеве снова раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели.